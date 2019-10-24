  • Парки Подмосковья стали интереснее. В них появились настольный теннис и буккроссинг

    24 октября 2019, 14:20

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    В парках Московской области продолжаются перемены. Так, в этом году них появилось более 330 новых элементов для отдыха, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
    Парки Подмосковья стали интереснее. В них появились настольный теннис и буккроссинг

    Среди новых элементов видеонаблюдение, площадки для выгула собак, буккроссинг, катки, велодорожки, шахматные столы, настольный теннис, туалеты, точки питания, навигация и многое другое.

    Парки Подмосковья стали интереснее. В них появились настольный теннис и буккроссинг | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    При этом в каждом парке — свой уникальный перечень работ. «Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Так же проводим рейтингование парков культуры и отдыха», — отметил Михаил Хайкин.

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    Всего в Подмосковье 100 парков культуры и отдыха. За пять лет их количество выросло в четыре раза. В прошлом году областные парки посетили 8,3 миллиона человек.