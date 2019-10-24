Парки Подмосковья стали интереснее. В них появились настольный теннис и буккроссинг

В парках Московской области продолжаются перемены. Так, в этом году них появилось более 330 новых элементов для отдыха, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди новых элементов видеонаблюдение, площадки для выгула собак, буккроссинг, катки, велодорожки, шахматные столы, настольный теннис, туалеты, точки питания, навигация и многое другое.

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При этом в каждом парке — свой уникальный перечень работ. «Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Так же проводим рейтингование парков культуры и отдыха», — отметил Михаил Хайкин.

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Всего в Подмосковье 100 парков культуры и отдыха. За пять лет их количество выросло в четыре раза. В прошлом году областные парки посетили 8,3 миллиона человек.