Общество 21 марта 2023, 17:29 Парки Москвы начали готовить к весеннему сезону

Читать 360tv в

Столичные парки активно готовят к началу весеннего сезона, убирая все зимние декорации. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

На весенне-летний сезон в столице запланировали множество фестивалей и мероприятий. Скоро в парках заработают прокаты роликов, самокатов и велосипедов. Кроме того, как добавили «Дни.ру», в мае запустят фонтаны. Их тоже готовят к новому сезону.

Реклама

«С приходом весны мы будем благоустраивать и озеленять парки, проведем субботники, приведем в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру», — написал Сергей Собянин.

Реклама

Авторы: