Парк «Тучков буян» в Петербурге засадят сиренью и пионами

Международный архитектурный конкурс на разработку концепции территории запустят в середине октября. Но уже сейчас местные жители оставляют свои пожелании: они хотят видеть новый парк как можно более зеленым.

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Желание горожан можно понять, считает председатель правления санкт-петербургского объединения ландшафтных архитекторов Ирина Мельничук.

«Благодаря растениям повышается уровень кислорода в городе, уменьшается количество пыли, они поглощают выхлопные газы, выводят тяжелые металлы», — пояснила она.

Ландшафтные дизайнеры особенно тщательно будут подбирать растения для «Тучкова буяна». Важно выбрать деревья и кустарники, не сильно восприимчивые к выхлопным газам, пыли и грязи с дорог. Помимо этого они не должны бояться сильных ветров, проливных дождей и морозов.

В Санкт-Петербурге достаточно большой ассортимент растений, способный украсить будущий парк, рассказала Мельничук. Среди деревьев подошли бы липы, клен остролистный, дубы. Из кустарников в северной столице высаживают сирень, чубушник, спирею. А еще в мегаполисе любят многолетники, например, астильбу и пионы.