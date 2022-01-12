Парк спецтехники обновили в Губкинском

Благодаря губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в Губкинском за 2021 год значительно обновили парк спецтехники. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Город получил 19 новых специализированных машин. Все они уже задействованы в работе.

«В нашем городе мы всегда стараемся держать высокий уровень качества городской среды, стремимся сделать наш маленький город уютным, комфортным и безопасным для каждого жителя. И в этом нас всегда поддерживает наш губернатор Дмитрий Артюхов», — написал в своих соцсетях глава города Андрей Гаранин.