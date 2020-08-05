Парк сказок «Лукоморье» намерены возвести в Петербурге

Отмечается, что для возведения объекта выделят свыше семи тысяч «квадратов» на Детскосельской улице в Пушкине. Проектировщики намерены расположить в двухэтажном крытом здании тематический парк аттракционов и пристроить энергоцентр.

Вокруг будут располагаться детские игровые площадки, а также парковка и малые архитектурные формы. Проект рассмотрят на заседании профильного совета при петербургском правительстве.