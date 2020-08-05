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    05 августа 2020, 18:29

    Парк сказок «Лукоморье» намерены возвести в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге продолжаются работы над созданием интерактивного центра сказок «Лукоморье». Об этом сообщил Piter.TV.

    Отмечается, что для возведения объекта выделят свыше семи тысяч «квадратов» на Детскосельской улице в Пушкине. Проектировщики намерены расположить в двухэтажном крытом здании тематический парк аттракционов и пристроить энергоцентр.

    Вокруг будут располагаться детские игровые площадки, а также парковка и малые архитектурные формы. Проект рассмотрят на заседании профильного совета при петербургском правительстве.

    Новости SMI.FM