15 февраля 2024, 18:37
Парк школьных автобусов в России обновят
Путин распорядился с 2025 года обновить парк школьных автобусов
В России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина начнут обновлять парк школьных автобусов. Документ, адресованный правительству, опубликовали на сайте Кремля.
Речь идет об обновление автобусов для нужд образовательных учреждений в городских поселениях, муниципальных и городских округах. Путин обязал кабмин предусмотреть на эти цели финансирование из средств федерального бюджета.
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Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Глава государства будет ждать первый доклад по этому вопросу до 1 сентября 2024 года и далее — каждый год.
Путин на встрече со студентами вузов Калининградской области отмечал, что от уровня образования в стране зависит будущее России. Он подчеркнул, что знания будут способствовать экономическому росту, сохранению традиционных ценностей и государственности.
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