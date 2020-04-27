    27 апреля 2020, 16:11

    Парк с прудом откроют на юго-востоке Москвы

    Анатолий Минкин

    Московская программа реновации предполагает не только постройку новых домов, но и благоустройство прилегающих территорий. Так ландшафтный парк с прудом площадью 2,9 гектара откроют в Нижегородском районе Москвы. Об этом говорится в сообщении в пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству российской столицы.

    Как пояснил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, новая рекреационная зона расположится в непосредственной близости от домов. В парке организуют прогулочные зоны, велодорожки, а также детские и спортивные площадки.

    При этом ранее в районе не хватало зеленых зон, но по новому плану они должны появиться в каждом районе.

    Сергей Кузнецов отметил, что кроме парков и скверов в районе построят детский сад, среднюю и музыкальную школу, а также детскую поликлинику.