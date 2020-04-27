Парк с прудом откроют на юго-востоке Москвы
Московская программа реновации предполагает не только постройку новых домов, но и благоустройство прилегающих территорий. Так ландшафтный парк с прудом площадью 2,9 гектара откроют в Нижегородском районе Москвы. Об этом говорится в сообщении в пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству российской столицы.
Как пояснил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, новая рекреационная зона расположится в непосредственной близости от домов. В парке организуют прогулочные зоны, велодорожки, а также детские и спортивные площадки.
При этом ранее в районе не хватало зеленых зон, но по новому плану они должны появиться в каждом районе.
Сергей Кузнецов отметил, что кроме парков и скверов в районе построят детский сад, среднюю и музыкальную школу, а также детскую поликлинику.