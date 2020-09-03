«Парк Побед» открыли в Приэльбрусье

В церемонии участвовали победители и финалисты конкурса «Лидеры России», представители клуба «Эльбрус» и администрация Кабардино-Балкарии. К мероприятию также присоединились глава республики Казбек Коков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и победители первого сезона конкурса — Татьяна Дьяконова и Олег Жданеев.

По словам Казбека Кокова, «Парк Побед» открыли для того, чтобы люди помнили историю своей родины и гордились ею. Он назвал эту зеленую зону символом исторических и личных побед граждан.

Торжественное открытие приурочено к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В центре «Парка Побед» открыли двухметровую инсталляцию горы Эльбрус.