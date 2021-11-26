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    26 ноября 2021, 13:39

    Парк «Патриот» получит точную копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс

    Ольга Назаркина

    В подмосковном парке «Патриот» появится точная копия зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Парк «Патриот» получит точную копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс

    Копию знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс, создали в одном из павильонов «Мосфильма» для съемок исторического фильма. Передать ее в парк предложил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, написал ТАСС.

    «Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке „Патриот“», — отметил он.

    Шойгу в ответ поблагодарил Нарышкина за это предложение. Министр подчеркнул, что точной копии зала будет найдено достойное место в парке «Патриот».

    «На сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране», — уточнил глава Минобороны.

    По данным Шойгу, в 2021 году парк посетили уже более двух миллионов человек.