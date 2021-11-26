Парк «Патриот» получит точную копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс

В подмосковном парке «Патриот» появится точная копия зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Копию знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс, создали в одном из павильонов «Мосфильма» для съемок исторического фильма. Передать ее в парк предложил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, написал ТАСС.

«Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке „Патриот“», — отметил он.

Шойгу в ответ поблагодарил Нарышкина за это предложение. Министр подчеркнул, что точной копии зала будет найдено достойное место в парке «Патриот».

«На сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране», — уточнил глава Минобороны.

По данным Шойгу, в 2021 году парк посетили уже более двух миллионов человек.