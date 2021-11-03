Парк отремонтировали в Оренбурге на 144 млн рублей. Но жители не нашли там даже лавочек

Администрация Оренбурга сообщила о приемке работ в парке на улице Березка. Но, как узнали журналисты, большие деньги были потрачены почти впустую, ведь ни лавочек, ни урн, ни даже фонарей там не оказалось. Об этом сообщил сайт Урал56.ру.

«Идет приемка работ и на объекте в лесопарковой зоне на улице Березка. Все работы первого этапа завершены. Обустроены прогулочные дорожки из гранитного отсева, пешеходные асфальтовые дорожки, парковки с местами для инвалидов», — сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Они отметили, что огромная территория городского леса сейчас приводится в порядок. По данным сайта Урал56.ру, на работы было потрачено 144,5 миллиона рублей. Журналист издания решил проверить, как выглядит парк после благоустройства, но увидел там только дорожки, сделанные из гранитного отсева.

Источник фото: Telegram-канал «Урал56.ру»

Там не было ни детских площадок, ни смотровых зон, ни новых деревьев и кустарников. Фонарей, лавочек и урн тоже не оказалось. Хотя жителям все это обещали к 1 ноября.