Парк открыли на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

Зона отдыха появилась в столице в необычном месте — на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Это часть программы модернизации, которая уже помогла предприятию на 75% снизить воздействие на окружающую среду.

Генеральный директор завода Виталий Зубер рассказал, что благоустройство сделало непривлекательную с экологической точки зрения территорию благоухающим зеленым уголком. По его мнению, парк хорошо вписался в индустриальный пейзаж предприятия.

«Открытие нового парка на территории Московского НПЗ — это часть большой работы, которая проводится в рамках комплексной модернизации предприятия. Мы не только обновляем оборудование, заботимся о качестве продукции, увеличиваем надежность поставок топлива для Москвы, но и уделяем большое внимание масштабным экологическим проектам», — сказал Зубер.

Теперь зелень распространилась на площади 14 тысяч квадратных метров, ведь благоустройство коснулось не только завода. Парк расположен по соседству с Капотней, где недавно преобразили дворы, скверы и берег Москвы-реки. Район стал одним из самых зеленых в столице.

Замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев отметил, что такую практику развития промышленных территорий могут использовать и другие предприятия.

Первые посетители уже смогли отдохнуть в новом парке. Вместе с ними и сенатор Совета Федерации РФ Инна Святенко. Она подчеркнула, что жители всегда ощущали это место особенным и активно участвовали в мероприятиях, которые организовывал завод.

«Те экологические мероприятия, которые проводятся заводом, в них всегда вовлекаются жители. Это и уборка мусора, и экопраздники, которые проходят на набережной Москвы-реки», — отметила Святенко.

Территории дали символичное название — «Парк 85-летия Московского НПЗ». Это не последний экологический проект завода.