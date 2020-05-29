    29 мая 2020, 17:29

    Подмосковье планирует открыть парикмахерские 3 июня

    Анатолий Минкин

    Жители Московской области с 3 июня смогут пойти в парикмахерские. О том, что они могут заработать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

    Глава региона отметил, что некоторые мастера начали приезжать на дом, чтобы оказывать свои услуги. Подобная практика недопустима.

    «Со среды мы хотим открыть парикмахерские, так как мастера ездят по домам, и это превращается в подпольный бизнес. Жители нас просят, соответственно, как можно быстрее это сделать. Опять же, соблюдение всех мер предосторожности даст нам открыть следующую сферу услуг и далее», — сказал Воробьев.

    При этом он отметил, что парикмахерские должны работать по новым стандартам, которые обязательны и для мастера, и для клиента. Клиент должен быть в маске, парикмахер может надеть прозрачный щиток.

    Введенные из-за коронавируса ограничения в Московской области начали снимать еще на минувшей неделе. С 23 мая для жителей отменили пропуска, а также разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям.

    Но самые крупные изменения планируются с 1 июня. Снова заработают непродовольственные магазины. Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские смогут снова открыться, если их площадь меньше 400 квадратных метров и они имеют отдельный вход с улицы.

    Парки и скверы откроются для прогулок. Но жителям не стоит забывать об обязательной маске. Кроме того, в области снова откроются автокинотеатры, где можно посмотреть кино на большом экране.