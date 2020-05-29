Подмосковье планирует открыть парикмахерские 3 июня

Глава региона отметил, что некоторые мастера начали приезжать на дом, чтобы оказывать свои услуги. Подобная практика недопустима.

«Со среды мы хотим открыть парикмахерские, так как мастера ездят по домам, и это превращается в подпольный бизнес. Жители нас просят, соответственно, как можно быстрее это сделать. Опять же, соблюдение всех мер предосторожности даст нам открыть следующую сферу услуг и далее», — сказал Воробьев.

При этом он отметил, что парикмахерские должны работать по новым стандартам, которые обязательны и для мастера, и для клиента. Клиент должен быть в маске, парикмахер может надеть прозрачный щиток.

Введенные из-за коронавируса ограничения в Московской области начали снимать еще на минувшей неделе. С 23 мая для жителей отменили пропуска, а также разрешили работать стройкам и промышленным предприятиям.

Но самые крупные изменения планируются с 1 июня. Снова заработают непродовольственные магазины. Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские смогут снова открыться, если их площадь меньше 400 квадратных метров и они имеют отдельный вход с улицы.

Парки и скверы откроются для прогулок. Но жителям не стоит забывать об обязательной маске. Кроме того, в области снова откроются автокинотеатры, где можно посмотреть кино на большом экране.