Парикмахерские в Москве откроют после магазинов

Введенные в Москве ограничения на работу организаций начнут снимать постепенно. Сначала заработают непродовольственные магазины. Следующей в очереди на возвращение к работе станет сфера услуг. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что сейчас обсуждается вопрос о поэтапном возвращении к работе магазинов. Сфера услуг, где большое количество малых предприятий, на очереди следующая. При этом он не назвал точных дат ни открытия магазинов, ни начала работы парикмахерских.

По словам Ефимова, для экономики сейчас важна непродовольственная торговля. Там занято большое количество людей. Кроме того, магазины непродовольственных товаров позволяют производителям не копить продукцию на складах, а реализовывать ее.

«В случае, когда промышленность функционирует, а непродовольственная торговля нет, производство существенно ограничено. Промышленности невыгодно выпускать продукцию, а затем хранить ее на складе», — пояснил он.

Ефимов спрогнозировал, что выручка предприятий и организаций Москвы восстановится после снятия введенных ограничений, так как покупатели начнут приобретать товары, покупку которых они ранее откладывали. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на поддержку городских властей. Если ситуация будет очень сложная, то для них могут отложить уплату обязательных платежей.

Власти Москвы уже начали снимать ограничения, введенные в городе из-за распространения коронавируса. В понедельник, 25 мая, жители столицы по записи могут обратиться в МФЦ или взять автомобиль в каршеринге. Срок режима повышенной готовности в Москве истекает 31 мая, но мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продлить режим самоизоляции для москвичей, а также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.