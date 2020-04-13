Парикмахерские и салоны оптики частично откроются в Башкирии

Первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкирии Андрей Назаров заявил об этом на оперативном совещании.

Организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. По словам Назарова, использование защитных масок, перчаток, соблюдение безопасной дистанции и обработка поверхностей станут обязательным условием возобновления работы.

Предприятия, которые нарушат рекомендации, снова будут закрыты.