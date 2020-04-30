Парикмахерские и химчистки откроются в Омской области 1 мая

По его словам, работать смогут только те предприятия, которые находятся в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельные входы. Если заведение находится, например, в торговом центре, то оно остается закрытым.

Для того, чтобы открыться 1 мая, предприятиям необходимо выполнить все санитарно-эпидемиологические меры и средства безопасности, написал сайт «Известия».

Речь идет о наличии в парикмахерских и химчистках масок, перчаток, дезинфекции помещения и соблюдения четкого порядка посещения.