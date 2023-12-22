Общество 22 декабря 2023, 13:44 Парикмахер-стилист Морозова: не стоит ложиться спать с мокрой головой

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Перед тем, как лечь спать, мокрые волосы обязательно надо высушить феном. В противном случае они запутаются и станут ломкими, сообщила парикмахер-стилист Валерия Морозова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, правильно сушить волосы необходимо сверху вниз теплым потоком воздуха, следуя от корней к кончикам по направлению роста волос. Использовать при этом рекомендуется именно профессиональный фен.

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Перед каждой сушкой парикмахер посоветовала наносить на волосы специальную термозащиту, сообщил «ФедералПресс».