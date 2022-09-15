Парикмахер-модельер Данишевский рассказал, почему разочаровался в российской моде | 360°

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Парикмахер-модельер Данишевский рассказал, почему разочаровался в российской моде

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Парикмахер-модельер модельер Сергей Данишевский рассказал, что сфера моды в России его разочаровала. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Мода — это индустрия, которую в нашей стране никто не хотел делать. В институте по-прежнему учили студентов создавать коллекции а-ля „я художник и я так вижу“», — пояснил модельер.

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Он добавил, что российские дизайнеры не понимают, для кого, и для чего они шьют одежду. По его словам, есть несколько специалистов, которые делают неплохие вещи, но они предназначены для узкого круга людей. В целом же в России нет понимания, что такое мода, подчеркнул Данишевский.

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