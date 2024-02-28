Общество 28 февраля 2024, 14:35 Парикмахер Левина: в этом году в тренде будет рельефный бразильский блонд

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Рельефный бразильский блонд, когда цвет у корней темнее, а по полотну волос светлее, будет самым модным вариантом окрашивания в 2024 году. Об этом рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, также в тренде будут градиенты, растяжки и акцентная прядь посветлее у лица как красивое обрамление. При этом из моды выйдут холодные оттенки волос, например платиновые и пепельные.

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«Мы возвращаемся к теплым тонам. Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета. Очень модные будут рыжие тона», — отметила Левина.