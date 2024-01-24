Общество 24 января 2024, 15:53 Парикмахер Левина посоветовала женщинам старше 50 лет отказаться от ярких окрашиваний

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Парикмахер Лилия Левина рассказала, какие прически способы испортить образ женщины старше 50 лет. Неуместно будут выглядеть яркие окрашивания и выбритые виски, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Она также посоветовала отказаться от слишком длинных волос и очень коротких графичных челок. Стоит присмотреться к приятным текстурам: локонам и волнам, рекомендовала стилист.

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По ее словам, при выборе цвета волос лучше обратить внимание на теплые оттенки. Холодные тона могут придать налет серости.