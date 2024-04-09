09 апреля 2024, 12:25
Парикмахер Левина опровергла связь между частотой стрижки волос и скоростью их роста
Парикмахер и стилист Лилия Левина развеяла популярные мифы о стрижке волос. Так, данная процедура не приведет к быстрому росту локонов, связи здесь нет, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, периодичность посещения салона зависит от состояния волос. В некоторых случаях мастер рекомендует клиенту приходить раз в месяц для обновления прически.
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Еще одно заблуждение касается детей. Принято брить налысо малышей в возрасте года, чтобы избежать плохого качества волос. Однако на самом деле такие манипуляции неэффективны, пояснила Левина.
Красота
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