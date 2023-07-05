Общество 05 июля 2023, 22:04 Парики, золото и оружие нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина — СМИ Телеканал «Россия 1»: в офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и арсенал оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители обнаружили в офисе и доме главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом сообщили журналисты программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В эфире передачи показали кадры из офиса и дома Пригожина, где нашли крупные суммы денег. Также среди находок были парики, паспорта, слитки золота и арсенал оружия. К том уже, во дворе дома Пригожина стоял небольшой вертолет.

Ранее в микроавтобусе Citroen Jumper на Васильевском острове Петербурга нашли шесть миллионов рублей. Машина стояла на парковке отеля бизнесмена Евгения Пригожина River Palace. До этого сообщалось о другой машине, в которой находилось четыре миллиарда рублей. По словам самого главы ЧВК «Вагнер», найденные средства предназначались для выплат «вагнеровцам» и их семьям.

Президент России Владимир Путин заявил, что государство финансировало ЧВК «Вагнер». С мая 2022 года компания получила свыше 86 миллиардов рублей на содержание бойцов и выплаты.