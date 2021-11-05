Парфюмеры разработают серию ароматов России

Российские парфюмеры взялись за разработку ароматов регионов страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Эти ароматы планируют использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Обычные люди их тоже смогут приобрести.

Авторы идеи уверены, что ароматы смогут положительно повлиять на внутренний туризм, а также решить проблему самоидентификации регионов на уровне администраций, повысить узнаваемость туристских региональных брендов. Помимо этого, запахи можно будет использовать в качестве сувенирной продукции и корпоративных подарков.

Ароматы будут составлять, основываясь на природных достопримечательностях регионов, исторических личностях, религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы.

Парфюмеры уже сделали пилотную линейку Калининградской области. Это аромат Куршской косы, янтаря, кенигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В культурных учреждениях Калининграда ароматы появятся в 2022 году.

Этой осенью парфюмер Полина Казакова вдохновилась подмосковным музеем-заповедником «Усадьба Мураново» и создала новый аромат. Она назвала его «Русская усадьба».