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    05 ноября 2021, 17:49

    Парфюмеры разработают серию ароматов России

    Парфюмеры из Платформы НТИ разработают серию ароматов регионов России

    Анастасия Калинина

    Российские парфюмеры взялись за разработку ароматов регионов страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

    Парфюмеры разработают серию ароматов России

    Эти ароматы планируют использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Обычные люди их тоже смогут приобрести.

    Авторы идеи уверены, что ароматы смогут положительно повлиять на внутренний туризм, а также решить проблему самоидентификации регионов на уровне администраций, повысить узнаваемость туристских региональных брендов. Помимо этого, запахи можно будет использовать в качестве сувенирной продукции и корпоративных подарков.

    Ароматы будут составлять, основываясь на природных достопримечательностях регионов, исторических личностях, религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы.

    Парфюмеры уже сделали пилотную линейку Калининградской области. Это аромат Куршской косы, янтаря, кенигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В культурных учреждениях Калининграда ароматы появятся в 2022 году.

    Этой осенью парфюмер Полина Казакова вдохновилась подмосковным музеем-заповедником «Усадьба Мураново» и создала новый аромат. Она назвала его «Русская усадьба».