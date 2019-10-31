Парфюмеры предсказали подъем цен на духи

Минпромторг предложил новые правила маркировки парфюмерии. Они могут привести к резкому подъему цен на иностранные духи и уменьшить их количество на рынке. Ассоциация прямых продаж подсчитала, что стоимость возрастет на пять-десять процентов. Ожидается, что правила обновятся 1 июля 2020 года.

«Ассоциация совершенно права, делая такие прогнозы. Это коснется всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская», — отметила Александра Скоробогатова.