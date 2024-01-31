Общество 31 января 2024, 12:59 Парфюмер Николс: рвота кашалота часто используется при создании дорогих духов

Читать 360tv в

Парфюмер Новембер Николс в беседе с PopSugar рассказал о неожиданном компоненте, который нередко используют при создании дорогих духов.

Речь идет о затвердевших рвотных массах кашалота. Такой материал можно найти на побережье океана или в самой воде, отметил специалист.

Реклама

По словам эксперта, данное вещество способно увеличить стойкость и глубину аромата. Его сбор осуществляется без вреда для животного, потому получение ингредиента считается этичным, добавил сайт kp.ru.