31 января 2024, 12:59
Парфюмер Николс: рвота кашалота часто используется при создании дорогих духов
Парфюмер Новембер Николс в беседе с PopSugar рассказал о неожиданном компоненте, который нередко используют при создании дорогих духов.
Речь идет о затвердевших рвотных массах кашалота. Такой материал можно найти на побережье океана или в самой воде, отметил специалист.
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По словам эксперта, данное вещество способно увеличить стойкость и глубину аромата. Его сбор осуществляется без вреда для животного, потому получение ингредиента считается этичным, добавил сайт kp.ru.
Животные
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