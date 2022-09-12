Парфюмер Нестерова назвала ароматы, которые идеально подойдут для деловой встречи | 360°

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Парфюмер Нестерова назвала ароматы, которые идеально подойдут для деловой встречи

Парфюмер Нестерова: лучше всего для деловой встречи подойдут древесные ароматы

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Парфюмер Валерия Нестерова в разговоре с журналистами NEWS.ru заявила, что лучше всего для деловой встречи подойдут древесные ароматы с оттенками, поддерживающими «внутренний стержень, харизму и уверенность».

«Если хочется ярких эмоций, то следует выбирать цитрусовые ароматы в сочетании с пряными и древесными оттенками. Для торжеств, вечеринки — пуститесь „во все тяжкие“ и подберите экстравагантные варианты — парфюм с аккордом свеклы или горячей сангрии. Для деловой встречи идеально подойдут древесные оттенки, поддерживающие внутренний стержень, харизму и уверенность», — сообщила эксперт.

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Романтические встречи, напротив, должны быть наполнены ароматами с акцентом на фрукты, цветы и ягоды. У женщин они могут быть в моно-исполнении, а у мужчин — с древесным аккордом.

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Осенью хорошо выбирать ноты любимых десертов, например кофейный тирамису, черничный чизкейк, ванильный крем-брюле, резюмировала парфюмер.

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