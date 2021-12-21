Парфюмер Нестерова: натуральные эфирные масла лучше не использовать для дома

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, чем опасно применение эфирных масел в домашних условиях. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», главная опасность в том, что они могут вызвать сильную аллергию. При этом, нельзя превышать допустимую концентрацию, что самостоятельно рассчитать довольно сложно.

Для дома лучше использовать готовые ароматизаторы, в которых оптимальный баланс всех ингредиентов, и они абсолютно безопасны.