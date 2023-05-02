Общество 02 мая 2023, 15:51 Парфюмер Гладкова рассказала, что при выборе духов нужно ориентироваться только на собственные чувства

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Выбор парфюма — процесс непростой, и в нем нужно ориентироваться только на собственную интуицию. Об этом Pravda.Ru рассказала парфюмер Жанна Гладкова.

По ее словам, не стоит обращать внимание на цену, бренд или рекламу. С ароматом должна возникнуть особая интимная связь, желание примерить его на себя. Поэтому не стоит выбирать парфюм в подарок вслепую. Лучше прийти в человеком в магазин и купить его вместе.

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«Красота аккорда, красота образа, который заключен в нотах, везде разная и она зачастую вообще не зависит от цены аромата. Если этот аромат человеку подходит, то он на нем будет дышать и дорого, и выразительно, и красиво», —объяснила Жанна Гладкова.

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