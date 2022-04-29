Парфюмер Гладкова рассказала, что нужно для импортозамещения в России

Парфюмер Жанна Гладкова рассказала, что нужно для полного импортозамещения парфюмерной продукции в России. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Она уточнила, что необходимо открыть хотя бы один завод, который будет производить основу для ароматов.

«Нам обязательно нужно построить пару заводов по производству парфюмерной композиции. В советское время они у нас они были, но в 90-е годы все закрыли», — объяснила Гладкова.

Она добавила, что с производством самой парфюмерии проблем нет, но вот основу приходится заказывать из-за границы.