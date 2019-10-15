Парфенов отказался от бренда «Намедни» из-за претензий НТВ

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов лишился права называть свою авторскую передачу «Намедни». Телеканал НТВ выразил возражение по поводу использования ставшего брендом названия.

«Перед первым сезоном, годы 1946-1951, телеканал-правообладатель предварительно не возражая против использования названия „Намедни“, не захотел оформить это официально», — приводит Znak.com комментарий самого Парфенова, который предоставил порталу продюсер журналиста Илья Овчаренко.

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Парфенов добавил, что перед вторым сезоном, годы 1952-1960, телеканал направил возражения партнеру телеведущего по проекту — было принято решение принять условия НТВ.

Парфенов подчеркнул, что гордится передачей «Намедни». По его словам, за 25 лет существования телекомпании именно этот бренд стал самым популярным.

Сейчас выпуски экс-«Намедни» называются, например, «1953 с Леонидом Парфеновым». Журналист с недавних пор публикует свои творения в YouTube. Перезапуск «Намедни» состоялся в начале 2019 года. Канал НТВ также решил возродить передачу в эфире, но без Парфенова.