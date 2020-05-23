«Парень улыбчивый». Друг рассказал о единственном заложнике из Альфа-Банка

Друг назвал Федора — единственного заложника Альфа-Банка — легким на подъем в плане шуток. По его мнению, в ситуации с захватом он мог растеряться и потому начал вести трансляцию и улыбаться в ней.

«Он (Федор Пименов — прим. ред.) в целом парень улыбчивый, но сама ситуация необычная. Он сам, может, толком ничего не понимал, что да как, поэтому так среагировал», — сказал Артур «360».

Артур дружит с Федором достаточно давно и ничего подозрительного за ним не замечал.

Давно с ним знаком. Отличный парень вообще. Он точно не какой-то террорист. Насчет шуток, ну все может быть Артур.

Раньше Федор работал в магазине Nespresso. Сейчас он нигде не работает.

Сам Федор в данный момент находится в полиции. Он не только был единственным заложником при нападении на Альфа-Банк, но и вел трансляцию всего происходящего в Instagram. На видео даже попал штурм здания банка силовиками.

Как рассказал Федор «360», сейчас у него все хорошо, он не пострадал.

Нападение на здание Альфа-Банка на Земляном Валу произошло днем 23 мая. Сотрудница отделения успела нажать тревожную кнопку, и они вывели практически всех посетителей. С нападавшим остался только Федор Пименов. Сейчас оба они в полиции.

Личность захватчика установлена, это приезжий из Нижневартовска. Его знакомый, с которым они вместе сидели в колонии, рассказал «360», что нападавший был судим за угон.