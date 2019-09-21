Парень сделал предложение своей возлюбленной под водой и утонул

Стивен и его подруга Кенеша Антуан решили провести романтический отпуск в домике у океана в Танзании. Часть здания находилась под водой, и влюбленные могли часами наблюдать за жизнью подводного мира.

Именно в такой обстановке Стивен решил открыть свои чувства и сделать предложение Кенеше. Когда девушка была в комнате, парень нырнул и подплыл к окну. В его руках были записка с признанием и коробочка с кольцом.

«Я не могу задерживать дыхание достаточно долго, чтобы сказать тебе обо всем, что я люблю в тебе. Но все это я начинаю любить все больше и больше с каждым днем», — написал Стивен в своей записке.

Девушка выложила последние кадры из жизни своего жениха в Facebook. На видео слышно, как она была счастлива и смеялась.

Но один из счастливейших дней в жизни этой пары обернулся трагедией. Через несколько минут Стивен погиб. Точная причина произошедшего неизвестна: захлебнулся ли он или же парня сразил сердечный приступ.

Источник фото: Facebook

«Ты так и не вышел из этих глубин, так что ты никогда не слышал мой ответ: „Да! Да! Миллион раз — да! Я выйду за тебя!“ Нам так и не удалось обняться и отпраздновать начало нашей жизни вместе. И лучший день в нашей жизни превратился в худший. Самый жестокий поворот судьбы, который только можно представить», — написала Канеша.