Парень лизнул мороженое ради хайпа и сел в тюрьму

Житель США получил срок в тюрьме за то, что лизнул мороженое и положил его обратно на полку холодильника. Свою выходку молодой человек снял на телефон и выложил в Сеть.

Как сообщает местный телеканал ABC13, суд признал действия 24-летнего мужчины противоправными. Ему назначили 30 дней тюремного заключения и 100 дней исправительных работ.

Помимо этого, молодой человек должен оплатить тысячу долларов штрафа и возместить убытки производителю мороженного более полутора тысяч долларов, потому что всю витрину пришлось заменить.

Свой ролик молодой человек опубликовал в августе 2019 года. Его отец рассказал, что парень хотел получить много лайков в соцсети.

В своей записи молодой американец подражал подобному популярному ролику, на котором девушка также вытащила банку лакомства, облизнула и положила на место.

Ранее жена известного футболиста Алана Мамаева призналась, что тюрьма положительно повлияла на спортсмена. Ее муж, провел несколько месяцев колонии, после инцидента в «Кофемании». Как она отметила перестал материться и стал более сдержанным.