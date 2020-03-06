Парень лизнул мороженое ради хайпа и сел в тюрьму
Как сообщает местный телеканал ABC13, суд признал действия 24-летнего мужчины противоправными. Ему назначили 30 дней тюремного заключения и 100 дней исправительных работ.
Помимо этого, молодой человек должен оплатить тысячу долларов штрафа и возместить убытки производителю мороженного более полутора тысяч долларов, потому что всю витрину пришлось заменить.
Свой ролик молодой человек опубликовал в августе 2019 года. Его отец рассказал, что парень хотел получить много лайков в соцсети.
В своей записи молодой американец подражал подобному популярному ролику, на котором девушка также вытащила банку лакомства, облизнула и положила на место.
Ранее жена известного футболиста Алана Мамаева призналась, что тюрьма положительно повлияла на спортсмена. Ее муж, провел несколько месяцев колонии, после инцидента в «Кофемании». Как она отметила перестал материться и стал более сдержанным.