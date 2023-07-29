Общество 29 июля 2023, 11:48 Парень из Иркутска в одиночку переплыл Байкал на сапборде Baza: парень из Иркутска переплыл Байкал на сапборде за 16 дней

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Молодой человек из Иркутска — Антон Гаер — в одиночку переплыл на сапборде Байкал. На такое необычное путешествие у мужчины ушло 16 дней, за это время он преодолел 682,2 километра. Об этом написал Telegram-канал Baza.

«На доску вместе с собой Антон взял палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, еду и другие принадлежности», — написал канал.

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Парень плыл из Култука до Нижнеангарска. В начале пути погода благоволила отважному путешественнику, водная поверхность озера была гладкой, поэтому мужчина легко плыл. Но погода на Байкале меняется очень быстро, начались грозы и волны. Все ненастья Антон пережидал на суше.

«В пути Антон отметил свой 35-й день рождения», — сообщила Baza.

В будущем путешественник планирует покорить Эльбрус.

Однако к подобным водным сплавам нужно относиться с большой осторожностью. Ранее группа московских школьников пропала на Кольском полуострове. Дети вместе с двумя инструкторами отправилась на байдарках в район Териберки. На связь в установленное время они не вышли.