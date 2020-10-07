Парень-инвалид спас тонущего человека в Анапе

Молодой человек получил инвалидность, когда ему было 12. Он неудачно спрыгнул в воду и попал в больницу с переломом нескольких позвонков. С тех пор у парня есть инвалидность, которая не мешает ему заниматься спортом.

В тот день он увидел двоих людей, которые пытались вытащить из воды третьего. Но у них не получалось. Тогда он нырнул в воду и помог спасти парня.

«Когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу: „Я буду жить, я буду жить“, — а сегодня спасал там же человека», — рассказал Ванков.

Ранее Глава регионального Следственного комитета по Красноярскому краю Алексей Еремин вручил медаль мужчине, который спас жизнь пострадавшему от рук полицейского.

По информации журналистов, представитель правоохранительных органов напал на мужчину с целью забрать себе автомобиль. Полицейского приговорили к девяти годам колонии строгого режима.