Общество 31 мая 2023, 03:50 Парашюты и дельтапланы запретили использовать в Геленджике В Геленджике ввели запрет на использование парашютов и дельтапланов из-за СВО РИА «Новости»

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Правительство ввело запрет на использование парашютов и дальтопланов в небе над Геленджиком. Об этом сообщили в пресс-службе города, передало РИА «Новости».

«Квадрокоптеры, парашюты и дельтапланы в небе Геленджика запрещены. Такие ограничения приняты в связи с проведением специальной военной операции», — указано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что всех нарушителей вышеуказанных правил ждет административная ответственность и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Курской области начал действовать запрет на использование беспилотников. По словам главы региона Романа Старовойта, для борьбы с БПЛА в области круглосуточно работают оперативные службы. Среди них есть работники Росгвардии и МВД. Также Старовойт попросил жителей области не терять бдительность.