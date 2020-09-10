Парапсихолог рассказала о влиянии «слияния» Юпитера и Сатурна для россиян

Она отметила, когда планеты выстраиваются в один ряд, их небесное влияние усиливается.

«Великое соединение 21 декабря — это момент, когда Юпитер и Сатурн выравниваются. Обе планеты связаны с властью, но каждая — по-своему. Юпитер — щедрый лидер, ассоциирующийся со здоровьем, богатством и радостью жизни, в то время как Сатурн выступает за ответственность, установление и соблюдение ограничений», — пояснила Харрис.

По ее словам, «слияние» Юпитера и Сатурна может спровоцировать борьбу за власть. Парапсихолог подчеркнула, что политика будет прогрессировать, «отходить от окаменевших идей», что повлечет за собой культурный сдвиг.

«Астрологи выражают надежды, что это соединение станет началом новой эры, когда люди любой расы, пола смогут жить без осуждения, критики или вмешательства в личную жизнь» — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что в этот период следует отказаться от привычных дел и дать место чему-то новому, тогда деятельность пойдет на улучшение, так как увеличится их эффективность. Однако, если человек не готов что-то менять, могут возникнуть трудности, так как старые методы не будут приносить хорошие результаты.

Чтобы использовать время «слияния» плодотворно, специалист рекомендует выбрать большую цель, которую всегда откладывали. На ее достижение необходимо потратить максимальное количество времени в 2020 году.