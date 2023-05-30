Общество 30 мая 2023, 15:23 Парапсихолог Полынь призвала не судить все онлайн-курсы одинаково

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Не все онлайн-курсы одинаковые, среди них есть много полезных. Но проблема заключается в том, чтобы найти хорошие и потом не лениться при их прохождении. Об этом НСН рассказала председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь.

Она подчеркнула, что в интернете очень много некачественных курсов. Но не стоит называть всех, кто продает свои знания и умения, инфоцыганами. Потому что это обидно тем, кто предоставляет высококлассный продукт.

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«Но есть и те, чьи навыки и опыт полезны. Большая проблема в том, что человек, который приходит на такие курсы и марафоны, имеет минимальное понятие о том, что будет на курсе, о том, что ему нужно, и каким образом он будет менять свою жизнь. И это скорее проблема не тех, кто продает, а тех, кто покупает», — отметила Алена Полынь.

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