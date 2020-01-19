Параплан упал в Подмосковье

Параплан упал в недалеко от подмосковного Ногинска в воскресенье, 19 января. Один человек пострадал, его госпитализировали.

«Мы подтверждаем факт, но поскольку это безмоторное летательное средство, мы ничего не можем сказать», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Пострадавшего направили в Центральную районную больницу города. О его состоянии пока ничего не известно.

Параплан упал возле деревни Пашуково в городском округе Богородский. Причины, которые могли привести к его падению, пока не сообщили.