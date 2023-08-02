Общество 02 августа 2023, 13:13 Параллельный импорт в России предложили распространить на все виды товаров Депутат ГД Кузнецов предложил распространить параллельный импорт на все товары РИА «Новости»

Читать 360tv в

Список товаров, которые разрешены для параллельного импорта, следует дополнять группами продуктов, которых пока в перечне нет. Таким образом удастся избежать проблем с их ввозом в Россию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо парламентария Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

По словам Кузнецова, у Минпромторга «нет установленных законом полномочий» включать в список конкретные зарубежные бренды.

Реклама

«При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — отметил парламентарий.

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов отметил, сейчас из-за наличия конкретных названий в реестре суды стали выносить решения против продавцов и импортеров, ввозивших в страну не упомянутую в перечне продукцию.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что неправильно убирать из списка название брендов, разрешенных для параллельного импорта. Ведь в таком случае товары можно будет ввозить в Россию без согласия их правообладателей.