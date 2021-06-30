«Парализована деятельность всего предприятия». Завод по розливу воды «Новотерская» встал из-за перекрытой дороги

Ставропольский завод «Кавминводы», выпускающий минеральную воду «Новотерская», приостановил работу в середине июня. Единственная дорога, ведущая к предприятию, оказалась в частных руках. Ее собственник не пускает на завод грузовики. В летний сезон «Кавминводы» оказались без выручки, сотрудники сидят дома, рассказала «360» начальник коммерческого отдела Елизавета Лазарева.

Конфликт из-за подъездных путей начался в 2017 году. Дорога, которая также ведет к санаторию «Минеральные воды — 2», оказалась в собственности Нурет Кайшевой — бывшей супруги экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, писал «Блокнот».

Новые собственники вначале ограничили движение большегрузов по габаритам, а в июне 2021 года поставили шлагбаумы и пункты охраны. Охранники не пропускают на завод машины с тарой и не дают выехать грузовикам с готовой минералкой.

«С 3 июня этого года мы полностью приостановили отгрузку продукции и приемку сырья и материалов из-за того, что нам просто не дают проехать, даже нашему грузовому транспорту с завода», — заявила «360» Лазарева.

В результате, по ее словам, оказалась «парализована деятельность всего предприятия».

К 15 июня, когда на заводе закончилась тара, около ста сотрудников «ушли в вынужденный простой».

«Люди получают две третьих от среднего заработка и сидят дома. Линии розлива воды остановлены», — сообщила собеседница.

Работники завода записали видеообращение на прямую линию Владимира Путина. Также они встречались с представителями местной администрации. Там предложили подумать об альтернативных подъездных путях, поскольку собственник перекрытой дороги выиграл суды с компанией.