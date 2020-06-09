Паралимпийскую чемпионку оскорбил сотрудник ГИБДД в Уфе

По данным издания, Савченко потребовала от стража правопорядка обеспечить ей проезд к зданию рядом с Конгресс-холлом. Инспектор предупредил ее об ограничении движения в связи с провалом грунта.

После того, как спортсменка пояснила полицейскому, что она инвалид второй группы и требует обеспечить ей проезд к месту стоянки, инспектор ей сказал: «Вы инвалид на голову. Вы инвалид физический или моральный?».

Отмечается, что республиканская ГИБДД проводит проверку.