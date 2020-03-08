Паралимпийский чемпион из сборной России скончался в 33 года
Чемпион Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Кегелева», — сказано в сообщении ПКР.
Причины смерти атлета не сообщаются.
Евгений Кегелев представлял Красноярский край и был в составе российской сборной до 2019 года.
Атлет взял золото Паралимпиады в эстафете 4×100 метров. Это произошло в 2012 году на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне.
За вклад в развитие паралимпийского движения Кегелев был награжден орденом Дружбы.