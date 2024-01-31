Общество 31 января 2024, 19:09 Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали Чемпионка Паралимпиад Савченко выставила на продажу медали для помощи бойцам СВО РИА «Новости»

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Завоеванные на Паралимпиадах золотые медали выставила на продажу восьмикратная чемпионка из Башкирии Оксана Савченко, чтобы полученные деньги направить на помощь бойцам СВО и благотворительность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.

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«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль — это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», — рассказала паралимпийская чемпионка.

Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.

Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.