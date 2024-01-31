31 января 2024, 19:09
Паралимпийская чемпионка выставил на продажу свои медали
Чемпионка Паралимпиад Савченко выставила на продажу медали для помощи бойцам СВО
Завоеванные на Паралимпиадах золотые медали выставила на продажу восьмикратная чемпионка из Башкирии Оксана Савченко, чтобы полученные деньги направить на помощь бойцам СВО и благотворительность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
В комментарии изданию Савченко заявила, что решила продать свои награды, чтобы они приносили пользу, а не лежали на полке. Стоимость двух золотых трофеев из Пекина и Лондона она оценила в 60 миллионов рублей.
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«Цену мы брали, исходя из средних показателей на продажу такого вида наград по всему миру. Мы посмотрели, выяснили, что самая дорогая медаль — это медаль Нобеля. Ее продали за 102 миллиона долларов», — рассказала паралимпийская чемпионка.
Савченко добавила, что к ней уже обратились с предложениями несколько иностранных коллекционеров, но ей бы хотелось, чтобы награды купили россияне.
Оксана Савченко завоевала на соревнованиях по плаванию три золотые медали на Паралимпиаде в Пекине в 2008 году и пять главных наград на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Спортивную карьеру она завершила спустя три года после своего спортивного триумфа и с тех пор занимала пост депутата в Курултае Башкортостана, а также посвятила себя общественной деятельности.
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