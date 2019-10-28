Паралимпиец проверил безбарьерную среду Ногинска

Проблема не в коляске, проблема в лестнице — так считают многие люди, которым приходится передвигаться в инвалидном кресле. Телеканал «360» решил проверить, что изменилось в Ногинске за год в пользу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Александр Салогуб — паралимпиец, член сборной по регби, сейчас увлекся триатлоном. Занятия спортом — норма, но даже он не всегда может «перепрыгнуть» бордюр. Приходится искать пути объезда.

В Богородском округе уже переоборудована треть объектов, среди которых Богоявленский собор, три библиотеки, магазины, жилые дома. Завершается капитальный ремонт во 2-й поликлинике на улице Ремесленной. Здесь установят два электрических подъемника, в центрах культуры появятся телескопические пандусы.

Источник фото: телеканал «360»

«Совместно с Управлением социальной защитой населения мы мониторили адреса, где проживают инвалиды-колясочники, чтобы обустроить входные группы. В 2019 году мы перевыполнили план адресов на 35 процентов. В 2020 работа будет продолжаться», — сказала Людмила Вязелева, инспектор Сектора по координации социальных вопросов администрации Богородского округа.

Несмотря на обустройство многих важных объектов и наличия для слабовидящих желтых кругов на дверях и специальных кнопок, работы осталось еще много. Например, привести к стандартам пандусы.

Источник фото: телеканал «360»

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Также, по словам Александра, не хватает парковочных мест. А ведь в Богородском округе активных ребят за рулем около 20. Причем, много спортсменов. В прошлом Александр Горский — офицер спецназа. Попал в аварию 19 лет назад. Восемь лет назад начал заниматься настольным теннисом. Недавно в Брянске он завоевал «серебро», а сейчас готовится к соревнованиям в Великом Новгороде.

Сам Александр Салогуб с травмой живет уже почти 20 лет. Был полностью парализован, потом нашел себя в спорте. Сегодня он проводит мотивационные тренинги, занимается реабилитацией и адаптивным фитнесом. Главным считает — инициативу и желание что-то делать.

«Я живу в Старой Купавне. Совместно с администрацией мы перестроили весь город. Он стал доступным и дружелюбным. Я не могу назвать места, куда я не могу попасть», — сказал Александр Сологуб, мастер спорта по регби.

Источник фото: телеканал «360»

Жизнь в инвалидном кресле может быть насыщенной и очень активной. Это каждый день доказывает Александр Салогуб. Сейчас он планирует запустить в Богородском округе большой проект по адаптивному фитнесу, который станет пилотным в России.