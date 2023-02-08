Общество 08 февраля 2023, 23:36 Парагвайское генконсульство откроется в Петербурге

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В Санкт-Петербурге появится генеральное консульство Парагвая. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на представителя российского МИД в городе Владимира Запевалова.

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Запевалов сообщил, что представительство Парагвая готовится к открытию. Он добавил, что в Петербурге уже приступили к работе почетные консулы Намибии, Конго и Танзании. По его словам, в городе в ближайшем будущем появится белорусское генконсульство.