Парадайвер спас жизнь тонущему человеку в Анапе. На том же месте он получил травму и стал инвалидом

Парадайвер Никита Ванков помог утопающему выбраться на сушу. 13 лет назад он получил в этом же месте в Анапе травму, из-за которой стал инвалидом.

Ванков спустился с инвалидной коляски на пирс и сразу же бросился в воду, когда увидел, как двое парней пытаются безуспешно вытащить на берег мужчину.

«Я понимал, что я могу помочь, спрыгнул в воду, тоже взял его за подбородок, потом набрав воздуха, поднырнул под него, немножко приподнял, чтобы тот парень подышал», — вспоминает Ванков.

Потом Никита увидел катер и начал звать на помощь. К нему присоединились люди с пирса.

24 мая 2007 года парадайвер получил в этом месте перелом шеи в трех местах и черепно-мозговую травму. Долгие месяцы он проходил реабилитацию. Но Никита Ванков не отчаялся — он старается жить полноценной жизнью, в этом ему помогает увлечение дайвингом. А еще у него есть любимая девушка и работа.

История парадайвера про любовь к жизни легла в основу документального фильма. Эпизод из него как раз снимали на причале в тот день, когда Никита спас человека. Не исключено, что эта сцена дополнит сценарий.