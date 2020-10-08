Парадайвер спас жизнь тонущему человеку в Анапе. На том же месте он получил травму и стал инвалидом
Ванков спустился с инвалидной коляски на пирс и сразу же бросился в воду, когда увидел, как двое парней пытаются безуспешно вытащить на берег мужчину.
«Я понимал, что я могу помочь, спрыгнул в воду, тоже взял его за подбородок, потом набрав воздуха, поднырнул под него, немножко приподнял, чтобы тот парень подышал», — вспоминает Ванков.
Потом Никита увидел катер и начал звать на помощь. К нему присоединились люди с пирса.
24 мая 2007 года парадайвер получил в этом месте перелом шеи в трех местах и черепно-мозговую травму. Долгие месяцы он проходил реабилитацию. Но Никита Ванков не отчаялся — он старается жить полноценной жизнью, в этом ему помогает увлечение дайвингом. А еще у него есть любимая девушка и работа.
История парадайвера про любовь к жизни легла в основу документального фильма. Эпизод из него как раз снимали на причале в тот день, когда Никита спас человека. Не исключено, что эта сцена дополнит сценарий.