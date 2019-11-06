Парад во время войны. Как и зачем устроили шествие на Красной площади в 1941-м

В середине первого года Великой Отечественной войны на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он прошел 7 ноября, в самый разгар сражения с немецкими захватчиками, которые находились в нескольких десятках километров от столицы.

Решение проводить парад, несмотря на военные действия, было принято не просто так. Этот праздник имел важное значение для всей страны: он позволил поднять боевой дух не только солдат, но и всего населения Советского Союза. Мероприятие транслировалось по радио на все государство. Кроме того, там присутствовали зарубежные СМИ, которые рассказали о нем и в других странах.

Москва в это время находилась в осаде — немцы планировали справиться с солдатами и захватить город до 7 ноября, чтобы в этот день устроить на Красной площади собственный парад нацистских войск. Они были настолько уверены в своей победе, что даже изготовили приглашения на это мероприятие, а также сделали специальные парадные мундиры для участников парада.

Праздник был организован в рекордно короткие сроки. В мирное время подготовка к нему начиналась за 1,5-2 месяца, в то время как в разгар войны, в 1941 году, все необходимое было сделано за две недели. До самого последнего момента все приготовления хранились в тайне от населения — о том, что парад состоится, люди узнали лишь накануне, 6 ноября.

Торжественное мероприятие позволило развеять слухи, которые наводили панику среди жителей столицы. Многие считали, что Сталин вместе с другими важными персонами покинул город в целях безопасности. После выступления главнокомандующего накануне парада эти слухи исчезли.

Свою речь Сталин произнес на станции метро «Маяковская», которую временно переоборудовали в зрительный зал. Позднее его слова транслировали по радио и отправили на оккупированные территории страны в виде листовок.

Сам парад длился чуть больше одного часа. За это время по Красной площади прошли почти 30 тысяч человек и более 600 единиц военной техники.