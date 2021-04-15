Парад в честь столетия ветерана провели в Смоленской области

Столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова отметили парадом курсантов военных училищ во дворе его дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Шествие и концерт военного оркестра провели в рамках акции «Парад для одного ветерана». С начала войны Федор Русаков входил в состав партизанского отряда, который сформировали местные жители в его родной деревне Гуторово. В марте 1943 года он уехал в Первое Саратовское танковое училище, откуда вышел младшим лейтенантом и отправился на фронт.

В составе Третьего Белорусского фронта он освобождал Восточную Пруссию, а в Первом Украинском фронте принимал участие в Висло-Одерской операции. Был в составе освободителей Праги от фашистской оккупации.

За боевые заслуги Федора Русакова наградили орденами Великой Отечественной войны и Красной звезды. После возвращения к мирной жизни он 30 лет проработал в органах государственной безопасности.

По его инициативе на месте уничтоженной деревни Гуторово воздвигли памятный монумент. К столетию ветерана в Смоленске выпустили памятную книгу «Федор Русаков. Судьба защитника Отечества».