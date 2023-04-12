Важное 12 апреля 2023, 09:07 Парад в честь Дня Победы решили не проводить в Крыму Власти Крыма отказались от проведения парада в честь Дня Победы РИА «Новости»

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Власти Крыма решили не проводить парад Победы 9 мая в 2023 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Власти Республики Крым и города Севастополя приняли совместное решение отказаться от праздничных демонстраций на 1 Мая, военного парада на 9 Мая, а также шествия „Бессмертного полка“», — написал он.

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По словам Аксенова, это решение продиктовано соображениями безопасности.

«Наши ветераны, несмотря на отмену праздничных мероприятий, не останутся без внимания. На местах представители органов власти их обязательно навестят и поздравят с Днем Победы», — добавил глава региона.

Ранее о решении отказаться от мероприятий на 9 Мая объявили в Курской области, где продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что парад на Красной площади в Москве пройдет в обычном формате.