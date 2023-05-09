Общество 09 мая 2023, 05:11 Парад в честь Дня Победы прошел во Владивостоке Военный парад в честь 78-й годовщины Победы прошел во Владивостоке РИА «Новости»

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Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во Владивостоке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед началом церемонии по центральной улице города пронесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. С праздником гостей и участников парада поздравил глава Приморья Олег Кожемяко.

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По центральной улице Владивостока прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, кроме того, прошли колонны современной военной техники и ретроавтомобилей. В городах Приморья на протяжении дня будут проходить посвященные Дню Победы концерты.

Во вторник, 9 мая, в Москву на парад Победы прибудет президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На парад в столицу уже приехали главы Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ увидят парад с трибуны на Красной площади, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Затем главы государств все вместе возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.